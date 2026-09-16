Bez większego wysiłku do 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu lubuskim awansowali piłkarze trzecioligowej Warty Gorzów, którzy pokonali na wyjeździe występujących dwa szczeble niżej Czarnych Browar Witnica 6:0.

W 6. minucie wynik otworzył Natan Wysiński, a 2 minuty później na 2:0 trafił Alan Dziuniak. W 27. na 3:0 podwyższył Karol Gardzielewicz a na 2 minuty przed przerwą Dziuniak dołożył drugiego gola.

Po zmianie stron dwa trafienia zanotował jeszcze Dominik Siwiński: w 70. minucie bezpośrednio z rzutu wolnego a w 76. z karnego:

Dopiero po raz drugi drużynę Czarnych Browar prowadził nowy trener Sebastian Fabiański, który w przeszłości był w sztabie szkoleniowym Warty:

W pozostałych meczach Lubuszanin Drezdenko wygrał z Orłem Międzyrzecz 4:0, drugi zespół Warty Gorzów pokonał Stal Sulęcin w rzutach karnych 4:3 – po podstawowym czasie było 0:0 a Ilanka Rzepin przegrała z Celulozą Kostrzyn nad Odrą 0:1. Stilon Gorzów rozgromił w Gościmiu tamtejszy Sokół 12:0 – relacja z meczu także dostępna na naszej stronie.