Zbliżają się Urodziny Norwida, czyli święto patrona zielonogórskiej biblioteki. Z tej okazji, na 18, 24 i 25 września książnica zaplanowała sporo atrakcji. Będą m.in. spotkania autorskie, projekcja filmu nagrodzonego w tegorocznym Kozzi Film Festiwal oraz przedstawienie teatralne.

Jak mówi dr Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida, urodzinowe wydarzenia mają dotrzeć do szerokiego grona Zielonogórzan:

– Przy okazji projekcji filmu „Brat” odbędzie się także rozmowa z reżyserem – zapowiada Żaneta Cierach, wicedyrektor książnicy:

– Cykl urodzinowych wydarzeń rozpocznie projekt teatralny „Śmiertelne opowiastki” – dodaje Anna Urbańska z biblioteki Norwida:

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Urodzin Norwida jest bezpłatny.