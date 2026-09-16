Zbliżają się Urodziny Norwida, czyli święto patrona zielonogórskiej biblioteki. Z tej okazji, na 18, 24 i 25 września książnica zaplanowała sporo atrakcji. Będą m.in. spotkania autorskie, projekcja filmu nagrodzonego w tegorocznym Kozzi Film Festiwal oraz przedstawienie teatralne.
Jak mówi dr Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida, urodzinowe wydarzenia mają dotrzeć do szerokiego grona Zielonogórzan:
– Przy okazji projekcji filmu „Brat” odbędzie się także rozmowa z reżyserem – zapowiada Żaneta Cierach, wicedyrektor książnicy:
– Cykl urodzinowych wydarzeń rozpocznie projekt teatralny „Śmiertelne opowiastki” – dodaje Anna Urbańska z biblioteki Norwida:
Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Urodzin Norwida jest bezpłatny.
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