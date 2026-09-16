Wykład prof. Andrzeja Dragana, pokazy filmowe oraz strefa wystawiennicza – w Planetarium Wenus odbył się dzisiaj Lubuski Festiwal Innowacji 2026. Była to okazja nie tylko do rozmowy na temat współpracy nauki i biznesu, ale także do dyskusji na temat roli sztucznej inteligencji we współczesnym świecie.

W wydarzeniu wzięli udział politycy, naukowcy, uczniowie oraz mieszkańcy Zielonej Góry:

Jednym z tematów omówionych przez prof. Andrzeja Dragana było szyfrowanie kwantowe, czyli metoda wykorzystywana przez przedsiębiorców do zabezpieczania danych:

– Człowiek będzie miał w przyszłości problem z dorównaniem sztucznej inteligencji – dodaje prof. Dragan:

Zdaniem Tomasza Winieckiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, nasz region ma duży potencjał gospodarczy:

Warto dodać, że w ubiegłych latach Lubuski Festiwal Innowacji odbywał się także w Gorzowie Wielkopolskim.