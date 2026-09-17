Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie zaprasza na festyn ekologiczny w ramach tegorocznego Jarmarku Świętego Michała. 19 i 20 września w specjalnie stworzonym miasteczku ekologicznym zaplanowano edukację przez zabawę i warsztaty.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Jak mówi przedstawicielka marszowskiej spółki Joanna Blinow nie zabraknie też nagród dla aktywnych uczestników. – Będą także konkursy, pokazy i rozmowy ze specjalistami – dodaje przedstawicielka ekoszkoły:

Początek sobotniego spotkania z ekologią na przedzamczu godzina 12.00.