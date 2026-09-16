Niebezpieczne zdarzenie na Szosie Kisielińskiej w Zielonej Górze. Kierujący autem osobowym 42-letni mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze, gdzie uderzył w jedną z ulicznych lamp.
Na skutek uderzenia pojazd przewrócił się na bok. Jak podała policja, badanie na obecność środków odurzających wykazało w organizmie kierującego obecność amfetaminy, kokainy i opiatów. Ponadto mężczyzna miał orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
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