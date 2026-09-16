Aby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba składać wniosków – przypomina mieszkańcom Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zielonogórski ZUS ostrzega przed oszustami, którzy proponują płatne pośrednictwo w uzyskaniu świadczenia.
„Czternastki” wypłacane są od początku września. Są przyznawane z urzędu – zaznacza Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka ZUS w Zielonej Górze:
Wypłata czternastych emerytur trwa – zakończy się z początkiem października 2026.
W ubiegłym roku „czternastkę” otrzymało 172 tysiące lubuskich emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat wyniosła 248 milionów złotych. W tym roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978 złotych brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”.
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