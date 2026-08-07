Największa polska firma w obszarze technologii kosmicznych otworzy oddział w Zielonej Górze i rozpocznie współpracę z Parkiem Technologii Kosmicznych. Mowa o spółce Creotech Instruments, produkującą i integrującą satelity oraz systemy satelitarne.

List o współpracy podpisano dziś w urzędzie marszałkowskim:

Budowa Parku Technologii Kosmicznych w zielonogórskim Nowym Kisielinie zakończyła się na początku 2023 roku. Urząd marszałkowski wydał na nią około 60 milionów złotych, większość wykładając z regionalnych funduszy europejskich.