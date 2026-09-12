Na Politechnice Łódzkiej, w studenckim zespole Łódź Solar Team trwają ostatnie przygotowania bolidu solarnego Eagle Two do startu w prestiżowych zawodach iESC 2026 (iLumen European Solar Challenge). Pojazd zaprezentuje się podczas 24-godzinnego wyścigu na torze Circuit Zolder w Belgii.

iLumen European Solar Challenge to największy międzynarodowy wyścig pojazdów elektrycznych napędzanych energią słoneczną. W tym roku odbędzie się w dniach 19-20 września.

Łódź Solar Team jedzie do Belgii jako aktualny wicemistrz Europy i mistrz Polski. Studenci PŁ liczą na to, że podczas 24-godzinnego wyścigu odzyskają zdobyty wcześniej tytuł mistrzów Europy. Na trasie dojdzie też do pojedynku z innym polskim zespołem – AGH Ekoenergia z Krakowa.

W garażu na terenie Politechniki Łódzkiej trwają ostatnie przygotowania bolidu solarnego Eagle Two. Choć pojazd pod tą nazwą startował już w wielu wyścigach, tak naprawdę jest nieustannie udoskonalany przez kolejne pokolenia studentów pracujących w Łódź Solar Team, który liczy sobie 60 osób.

W ostatnich miesiącach zmieniliśmy dosyć dużo, bo mamy całkowicie nowe zawieszenie z nowym silnikiem, nową przekładnię, która zapewnia nam inne rozłożenie sił, a także usprawnioną elektronikę, dzięki której samochód będzie bardziej energooszczędny

– powiedział PAP koordynator działu marketingu Łódź Solar Team Adam Roślak.

Wyjaśnił, że skonstruowany i zbudowany na PŁ samochód solarny jest w stanie poruszać się przez wymagane w wyścigu 24 godziny – także w nocy, gdy nie ma słońca – bo tak naprawdę jest to samochód elektryczny, wyposażony w baterie, zaś zamocowane na dachu panele słoneczne wydłużają jego zasięg.

Możemy potraktować ten samochód jako maszynę, której używamy do wyścigów, ale też jako platformę rozwojową dla studentów, którzy uczą się na Politechnice Łódzkiej. Gdzie bowiem dowiemy się, jak możemy budować samochody, jeśli nie na uczelni?

– podkreślił Adam Roślak.

Podczas wyścigu pojazdów solarnych najistotniejszym kryterium oceny są ich osiągi. Jak zauważył Roślak, są one inne niż w przypadku samochodów, którymi poruszamy się na co dzień.

Po pierwsze liczy się masa, którą musimy jak najbardziej ograniczyć. U nas jest to 650 kg. Ważna jest też pojemność baterii – u nas jest aktualnie zamocowane 27 kWh – oraz dystans, jaki na tej baterii możemy przejechać. My na jednym ładowaniu możemy przejechać ponad 500 km, przy założeniu, że przez cały czas na pokładzie samochodu jest 5 osób

– dodał.

Jednym z kierowców na pokładzie Eagle Two będzie Joanna Roślak (siostra Adama).

W ramach przygotowań uczymy się, jak panować nad emocjami i pracujemy nad komunikacją w naszej drużynie – zarówno na pokładzie, jak i w garażu. W naszej kategorii będzie startowało siedem drużyn; to duża konkurencja, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami. Naszym głównym celem będzie osiągnięcie mety, ale też zużycie energii – w 24 godziny musimy pojechać tak, by zużyć jej jak najmniej

– zaznaczyła.

Podczas zawodów iESC 2026 największym rywalem studentów z Łodzi będzie zespół z Włoch Onda Solare, z którym mieli już okazję zmierzyć się na torze w 2021 roku, gdy zdobyli mistrzostwo Europy. Średnia prędkość Eagle Two z pięcioma osobami na pokładzie wynosi od 50 do 80 km/h, ale ponieważ to nie ona jest najważniejsza, Łódź Solar Team ma na ten wyścig wypracowaną własną taktykę, podyktowaną przeliczeniem punktowym, z którego korzystają sędziowie.

Podobnie jak w przypadku klasycznych wyścigów w zespole oprócz kierowców są też osoby, które będą zajmować się stanem technicznym bolidu i jego ewentualną naprawą. Podczas zmian za kierownicą pojazdu, będą sprawdzane m.in. ciśnienie w oponach czy połączenia śrubowe.

Będzie to ostatni start bolidu solarnego Eagle Two; w garażu na PŁ powstają już pierwsze elementy Eagle Three, który po raz pierwszy ma być zaprezentowany w 2028 roku.