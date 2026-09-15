Prezentacja nowoczesnych trenażerów, projektowanie scenariuszy symulacyjnych oraz wykłady naukowe – to tylko część zajęć, które zorganizowano w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Symulacji Medycznej.

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Ogólnopolska Konferencja Symulacji Medycznej/Fot. Przemysław Kozubaj 1 z 19 - +

Trzydniowe wydarzenie odbywa się w Zielonej Górze. Bierze w nim udział 190 specjalistów z całego kraju.

– Musimy stale się rozwijać – zaznacza Agnieszka Żeromska-Michniewicz, twórca i kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UZ:

Na miejscu utworzono kilkanaście stoisk, na których prezentowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Anna Fujak, specjalistka w jednej z firm podkreśla, że medycyna stale się rozwija:

Volha Nikanava z Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się symulacją medyczną od 2016 roku i przyznaje, że rozwój techniki zapewnia studentom komfortowe warunki do nauki:

Wydarzenie odbywa się w hotelu przy ul. Wojska Polskiego. Lista uczestników jest już zamknięta.