Prezentacja nowoczesnych trenażerów, projektowanie scenariuszy symulacyjnych oraz wykłady naukowe – to tylko część zajęć, które zorganizowano w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Symulacji Medycznej.
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Trzydniowe wydarzenie odbywa się w Zielonej Górze. Bierze w nim udział 190 specjalistów z całego kraju.
– Musimy stale się rozwijać – zaznacza Agnieszka Żeromska-Michniewicz, twórca i kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UZ:
Na miejscu utworzono kilkanaście stoisk, na których prezentowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Anna Fujak, specjalistka w jednej z firm podkreśla, że medycyna stale się rozwija:
Volha Nikanava z Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się symulacją medyczną od 2016 roku i przyznaje, że rozwój techniki zapewnia studentom komfortowe warunki do nauki:
Wydarzenie odbywa się w hotelu przy ul. Wojska Polskiego. Lista uczestników jest już zamknięta.
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