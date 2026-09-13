Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić „pierwszej pomocy”? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny „Siła relacji. Rozmowa, która ratuje życie”, przygotowany przez Fundację Życie Warte Jest Rozmowy.

Każdego dnia w Polsce aż 13 osób odbiera sobie życie, a 6 dzieci podejmuje próbę samobójczą. Badania pokazują także, że ponad połowa nastolatków przynajmniej raz pomagała koleżance lub koledze zmagającym się z myślami samobójczymi. To właśnie młodzi ludzie często jako pierwsi dostrzegają sygnały kryzysu i próbują wspierać swoich rówieśników.

Jak pomagać odpowiedzialnie? Jak rozmawiać z osobą w kryzysie? Odpowiedzi na te pytania przynosi „Siła relacji. Rozmowa, która ratuje życie” – pierwszy w Polsce interaktywny film o emocjonalnej pierwszej pomocy, zrealizowany przez Fundację Życie Warte Jest Rozmowy we współpracy z Fundacją PZU. Dzięki interaktywnej formule filmu, widz nie jest jedynie obserwatorem wydarzeń: podejmując kolejne decyzje, może sprawdzić, jak różne sposoby rozmowy wpływają na osobę przeżywającą kryzys oraz nauczyć się bezpiecznych form wsparcia.

Mówi Joanna Stankiewicz:

Film dostępny jest na stronie >>zwjr.pl/iwideo/sila-relacji<<.

Nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby pomóc

Dowiesz się, dlaczego niektóre odpowiedzi mogą pomagać, a inne – choć wypowiadane w dobrej wierze – mogą utrudnić rozmowę.

Nie chodzi o znalezienie idealnych słów. Chodzi o to, żeby nauczyć się być obok, słuchać, reagować i wiedzieć, kiedy potrzebna jest pomoc dorosłego lub specjalisty.

Młode osoby często jako pierwsze dowiadują się, że ich koleżanka, kolega czy bliska osoba przeżywa kryzys. Prawie połowa młodych ludzi deklaruje, że wspierała osobę, która mówiła o myślach samobójczych.

To ogromnie ważne, że jesteś obok. Ale pomaganie nie oznacza, że masz samodzielnie odpowiadać za czyjeś zdrowie i życie.

Młode osoby często jako pierwsze dowiadują się, że ich koleżanka, kolega czy bliska osoba przeżywa kryzys. Prawie połowa młodych ludzi deklaruje, że wspierała osobę, która mówiła o myślach samobójczych.

To ogromnie ważne, że jesteś obok. Ale pomaganie nie oznacza, że masz samodzielnie odpowiadać za czyjeś zdrowie i życie.

Film pomoże Ci przećwiczyć, jak:

rozpocząć i prowadzić rozmowę z osobą w kryzysie,

słuchać bez oceniania,

reagować na trudne słowa i emocje,

rozpoznawać sygnały, których nie należy ignorować,

unikać reakcji, które mogą zamknąć drugą osobę na rozmowę,

włączyć w pomoc zaufaną osobę dorosłą lub specjalistę,

pamiętać również o własnych granicach.

Film powstał właśnie po to, aby młode osoby mogły bezpiecznie przećwiczyć różne sposoby reagowania i zobaczyć konsekwencje swoich wyborów, zanim podobna rozmowa wydarzy się w prawdziwym życiu.