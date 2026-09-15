24 nowe terapie, w tym 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, znajdą się na liście refundacyjnej od 1 października – poinformowała we wtorek (15 wrzesnia) wiceszefowa MZ Katarzyna Kacperczyk. Osiem nowych terapii dotyczy chorób rzadkich.

Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk podała we wtorek szczegóły projektu nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 października 2026 r.

Substancje, które zostały objęte refundacją, dotyczą przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale w zestawieniu znalazły się też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy

– powiedziała.

Dotyczy to m.in. leków: adalimumabu (leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów), seleksypagu (stosowanego w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego) czy leków przeciwdepresyjnych.

Jak poinformowała wiceminister Kacperczyk, refundacja obejmie 18 nowych cząsteczko-wskazań oraz rozszerzenie dotychczasowych wskazań dla sześciu kolejnych terapii.

Priorytetem MZ pozostają choroby onkologiczne oraz schorzenia układu krążenia

Priorytetem MZ pozostają choroby onkologiczne oraz schorzenia układu krążenia, co stanowi kontynuację polityki z poprzednich dwóch wykazów, w których nacisk położono m.in. na leczenie raka płuca (zarówno niedrobnokomórkowego, jak i drobnokomórkowego).

W raku nerki wprowadzono terapię skojarzoną: pembrolizumab z aksytynibem. Od 1 października refundowane będą również trzy nowe terapie dedykowane leczeniu nowotworów żołądka, przełyku oraz raka jelita grubego (enkorafenik i cetuksymab).

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Konferencja prasowa #MZ dotycząca nowej listy leków refundacyjnych. ?? ?? Zapraszamy do oglądania transmisji online: https://t.co/JTT7nOrvpr — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 15, 2026

Jeśli chodzi o choroby rzadkie, na liście znalazł się pierwszy refundowany lek na dystrofię mięśniową Duchenne’a (wamorolon), wyższe dawkowanie nusinersenu w SMA, a także nowe opcje terapeutyczne w mukowiscydozie.

Jak wyjaśniła Kacperczyk, resort zdrowia przez dwa tygodnie negocjował z producentami w sprawie obniżenia cen 11 leków. Rozmowy dotyczyły m.in. szczepionek przeciwko RSV (Abrysvo, Arexvy) i semaglutydu (Ozempic).

Mówiliśmy, że celem tych negocjacji jest uzyskanie korzyści finansowych, by wprowadzać nowe terapie w systemie refundacyjnym. Negocjacje pozwoliły nam tak obniżyć ceny oferowane przez firmy, że dało to oszczędności pacjentom na kwotę 400 mln zł

– powiedziała Kacperczyk.

Dodała, że pieniądze te zostaną przeznaczone na nowe terapie.

W tym roku objęliśmy refundacją 90 nowych terapii, w tym 46 onkologicznych

– podsumowała Katarzyna Kacperczyk.

Refundacja objęła poza tym 44 terapie nieonkologiczne i 30 stosowanych w leczeniu chorób rzadkich.

W 2026 r. resort zdecydował również o kontynuacji refundacji na kolejne lata dla ponad 1300 produktów.