Straż Miejska od dzisiaj (15 września) ma nowe uprawnienia. Przede wszystkim może wystawiać mandaty za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy są zamknięte rogatki.

Rozszerzenie naszych uprawnień to odpowiedź na zmieniające się czasy” – mówi rzecznik Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola.

Jest to istotne zwłaszcza w Łomży, gdzie często dochodzi do zdarzeń na przejazdach.

Ale strażnicy mają też pewne ograniczenia, bo przepisy nie są spójne

– mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.

Strażnicy nie mogą fizycznie zatrzymać auta, ale mogą potem wezwać kierowcę i go ukarać.” Mandaty za takie wykroczenia zaczynają się od 2 tysięcy złotych”- przypomina Paweł Żebrowski: .

Strażnicy Miejscy mogą też wystawiać mandaty w wysokości do 500 złotych za celowe niewykonywanie poleceń. Do tej pory musieli wzywać policję, żeby kogoś za to ukarać.