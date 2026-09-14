Mieszkańcy gminy Lipinki Łużyckie do jutra mogą składać do urzędu wnioski o szkolne stypendia socjalne. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest próg dochodowy i trudna sytuacja życiowa rodziny ucznia.

Brak dochodów w gospodarstwie domowym powinien być udokumentowany. Wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz zaznacza, że warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka. – Miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być większa niż osiemset dwadzieścia trzy złote netto – dodaje samorządowiec:

Informacje w sprawie stypendiów oraz wzór wniosku dostępne są w pokoju numer 2 w siedzibie urzędu.