Po roku przerwy do Gorzowa ma wrócić Jarmark Bożonarodzeniowy. Magistrat planuje jego organizację w ramach świątecznych atrakcji przygotowywanych dla mieszkańców.

Świąteczny klimat w Gorzowie ma stworzyć iluminacja, która pojawi się w Mikołajki. Jednym z jej elementów będzie Święty Mikołaj na motocyklu żużlowym. Na Starym Rynku znowu powstanie sztuczne lodowisko. Magistrat zapowiada, że po ubiegłorocznej przerwie mieszkańcy ponownie będą mogli odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Zapytaliśmy dziś mieszkańców, czy chcą powrotu jarmarku do Gorzowa i gdzie powinien się znaleźć:

Świąteczne iluminacje mają zdobić centrum Gorzowa do 17. stycznia 2027 roku.