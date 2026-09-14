Drugoligowi siatkarze WKS Sobieski Żagań zajęli drugie miejsce w turnieju memoriałowym Janusza Laferi w Jelczu Laskowicach. Inny lubuski drugoligowiec – Astra Nowa Sól zajęła czwarte miejsce.

W półfinale Sobieski pokonał Astrę Nowa Sól 3:1, a w finale uległ WKS-owi Wieluń 2:3. Występ ocenia trener Sobieskiego Marcin Brzeziński:

Siatkarze Astry Nowa Sól zajęli w turnieju w Jelczu Laskowicach – czwarte miejsce. Najpierw ulegli Sobieskiemu Żagań 1:3, a w meczu o trzecie miejsce przegrali z gospodarzem turnieju Jelczem Laskowice 2:3. Mówi Andrzej Krzyśko szkoleniowiec Astry: