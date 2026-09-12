Ponad 4 miliony złotych zadłużenia ma obecnie Falubaz Zielona Góra – poinformował prezydent miasta Marcin Pabierowski. Trwa zewnętrzny audyt finansowy klubu, a potencjalny inwestor czeka na jego wyniki.

Prezydent podkreślał w Radiu Zielona Góra, że miasto na razie nie uruchomi dwóch milionów złotych, które wcześniej zaakceptowała Rada Miasta. Jak zaznaczał, najważniejsze jest teraz ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej klubu i szczegółów rozmów z inwestorem:

Audyt, według informacji przekazanych prezydentowi, ma zakończyć się do końca tego tygodnia. Dopiero wtedy mają być znane kolejne kroki.