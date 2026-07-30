Park Czechówek od dziś do waszej dyspozycji. Do jego odwiedzenia zaprasza prezydent Gorzowa, który opublikował w mediach społecznościowych film, na którym przechadza się po parku.

Po renowacji jest tam m.in. nowy plac zabaw, siłownia plenerowa, odnowiony staw, dwie oświetlone wiaty rekreacyjno-edukacyjne, plac do gry w bule, stoły do gry w tenisa.Łatwo tam dotrzeć od strony ul. Warszawskiej, a przy wjeździe na polanę przygotowano miejsca parkingowe.

Ponad 30-hektarowy park w przyszłym roku będzie obchodził setne urodziny. Przez lata niszczał, i dopiero w ubiegłym roku, z udziałem unijnej dotacji, udało się rozpocząć jego modernizację. Przy czym doży wpływ jej przebieg mieli sami mieszkańcy, bo konsultowano z nimi zmiany już na etapie projektowania. Prace kosztowały prawie 1,2 mln.u