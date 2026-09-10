Święty Mikołaj na motocyklu żużlowym będzie jednym z elementów świątecznego oświetlenia Gorzowa. Urząd Miasta ogłosił przetarg na dostawę, montaż i obsługę iluminacji, które mają zdobić centrum miasta od 6 grudnia do 17 stycznia.

Świecąca świąteczna dekoracja pojawi się przede wszystkim na deptaku przy ul. Sikorskiego, na placu Nieznanego Żołnierza oraz na Starym Rynku. Ozdobione zostaną też latarnie wzdłuż Sikorskiego, na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Chrobrego. Mówi rzecznik urzędu miasta Wiesław Ciepiela:

Jednym z głównych punktów świątecznej aranżacji placu Nieznanego Żołnierza będzie świetlna choinka o wysokości co najmniej 8,8 metra. Towarzyszyć jej będzie Święty Mikołaj na motocyklu żużlowym. Na placu stanie również świąteczna ramka do zdjęć w formie koperty i listu z napisem „Wesołych Świąt”.

Świąteczny klimat pojawi się także na Starym Rynku. Staną tam świetlne postacie na łyżwach oraz bombka z siedziskami, która będzie mogła służyć jako miejsce do wykonywania pamiątkowych zdjęć. Na Starym Rynku, podobnie jak w poprzednich latach, nie zabraknie również żywej choinki.