Żarski powiat rozpoczął modernizację drogi numer 1098F w miejscowości Nabłoto. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę dwóch odcinków o łącznej długości ponad kilometra. Koszt zadania to ponad 4 miliny złotych.

Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo od końca miejscowości w kierunku skrzyżowania z drogą gminną. Wicestarosta żarski Wojciech Kasprów podkreśla, aby w rejonie wykonywanych prac zmniejszyć prędkość jazdy. – Prosimy także kierowców o stosowanie się do znaków drogowych – dodaje przedstawiciel urzędu:

Na zakończenie prac wykonawca ma 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.