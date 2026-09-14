Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ewa Dominiak, prezes ZNP w Gorzowie
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ewa Dominiak, prezes ZNP w Gorzowie
Nauczycielskie związki zawodowe domagają się wdrożenia inicjatywy obywatelskiej Godne Płace. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego pedagodzy przypomnieli swoje postulaty manifestując...
Rada społeczna nowosolskiego szpitala przyjmuje wyjaśnienia dotyczące dokumentacji medycznej związanej z leczeniem kardiologicznym w placówce. Pacjenci podnieśli alarm po tym...
18 września rozpocznie się trzydniowe święto Żagania. Po raz 30 miasto będzie się bawić podczas Jarmarku Świętego Michała. Organizatorzy przygotowali...
W poniedziałek (14 września) o godzinie 13 w Warszawie zbierze się zarząd PKOl. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu,...
Polska nadal pozostaje największym źródłem przekazów pieniężnych wysyłanych przez Ukraińców do kraju. Ale udział naszego kraju w całości przekazów maleje....
Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1:2 (0:1) w meczu piłkarskiej Major League Soccer. W pokonanym zespole...
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