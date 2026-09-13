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Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że jeden z dronów atakujących w niedzielę Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską; drugi z nich – pięć. Dodał, że były to odrzutowe drony Geran-5. Nie doszło do naruszenia naszej granicy – zaznaczył.
Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie
– napisał szef MON w niedzielę (13 września) na portalu X.
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Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 km od granicy z Polską, drugi 5 km. Polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. Nie doszło do…
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 13, 2026
Wskazał, że jeden z tych dronów uderzył 1 km od granicy z Polską, a drugi 5 km.
Przypomniał, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB i nie doszło do naruszenia polskiej granicy.
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W niedzielę (13 września), po godz. 4 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.
Przed godziną 10 Dowództwo poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców; nie odnotowano też – podano – naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
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1. Wiceszef MON: wojna toczy się bardzo blisko polskiej granicy. Niedzielne ataki pokazują to dobitnie
Rosyjskie ataki na Ukrainę dobitnie pokazują, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską – podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Każdy, kto zastanawia się czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z minionej nocy – dodał.
Na portalu X wiceminister obrony narodowej stwierdził, że „każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z niedzielnej nocy”.
Zagrożenia, o których informujemy, o których ostatnio mówił premier Donald Tusk są bardzo realne
– ocenił Tomczyk.
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Zagrożenia o których informujemy, o których ostatnio mówił @donaldtusk są bardzo realne.
Każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z dzisiejszej nocy.
Dla wielu wojna wciąż może wydawać się czymś odległym, niemal…
— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 13, 2026
Według niego, dla wielu wojna „wciąż może wydawać się czymś odległym, niemal surrealistycznym”, lecz toczy się ona bardzo blisko granicy z Polską. Jak podkreślił, niedzielne ataki „pokazują to dobitnie”.
Podkreślił, że w ciągu jednej nocy na Ukrainę spadają „setki, a czasem nawet blisko tysiąca środków napadu powietrznego: rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, bomb szybujących i dronów”. Wskazał, że część z nich leci na zachód, a „każdy zniszczony pocisk i każdy zestrzelony dron to zagrożenie, które nie leci dalej”.
Kiedy ludzie śpią, w powietrzu są nasze Siły Powietrzne. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu tak wygląda niemal każda noc. Wojsko Polskie każdego dnia wykonuje ogromny wysiłek. Dowódca Operacyjny trzyma rękę na pulsie i na spuście. W interesie Polski i całej Europy jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała
– podkreślił Tomczyk.
Dodał, że Rosja prowadzi wojnę terroru, a Putin ponosi za nią odpowiedzialność. Zauważył też, że im szybciej wojna się skończy, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszego regionu. Trwałego pokoju jednak – ocenił Tomczyk – nie będzie bez silnej Ukrainy i bez jedności państw, które rozumieją, czym jest dziś rosyjskie zagrożenie.
W czwartek premier Donald Tusk przekazał na konferencji prasowej, że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffa raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Szef rządu podkreślił, że Polska i cała Europa „musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej”.
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2. Szef MSWiA: rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki rosyjskich dronów przy przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin i na osobowy pociąg przy polskiej granicy są traktowane z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – zaznaczył.
Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy
– napisał szef MSWiA w niedzielę (13 września) na portalu X.
Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata
– podkreślił.
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Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy.
Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata.
— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 13, 2026
Z kolei wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odnosząc się na X do informacji o ataku na pociąg, stwierdził: „Putin eskaluje”.
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Putin eskaluje. https://t.co/lqR2byqFX0
— Radosław Sikorski ???????? (@sikorskiradek) September 13, 2026
W niedzielę (13 września), około godziny 4 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, a działania zakończono po ok. pięciu godzinach. Wojsko nie odnotowało naruszenia granicy. W trakcie operowania lotnictwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłało alerty informujące o zagrożeniu.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że jeden z dronów atakujących w niedzielę Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską; drugi z nich – pięć. Dodał, że były to odrzutowe drony Geran-5.
Jeden z dronów – jak przekazała PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka – uderzył w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Z pierwszych informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynikało, że dron spadł ok. 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Bezzałogowiec uderzył też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Według ukraińskich kolei państwowych (Ukrzaliznycia), cytowanych przez agencję Ukrinform, w ataku nikt nie ucierpiał. PKP Intercity podało we wpisie na X, że zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy, przed przejęciem składu przez PKP Intercity, a wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Pociąg został przyjęty przez polskiego przewoźnika od kolei ukraińskich z opóźnieniem ok. 370 minut.
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W związku z doniesieniami dotyczącymi pociągu relacji Kijów – Warszawa Zachodnia informujemy, że zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy, przed przejęciem składu przez PKP Intercity.
Pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
Pociąg został… pic.twitter.com/JkjtWBM7T3
— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) September 13, 2026
Szef MON podkreślił, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. „Nie doszło do naruszenia naszej granicy” – zaznaczył.