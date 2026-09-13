1. Wiceszef MON: wojna toczy się bardzo blisko polskiej granicy. Niedzielne ataki pokazują to dobitnie

Rosyjskie ataki na Ukrainę dobitnie pokazują, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską – podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Każdy, kto zastanawia się czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z minionej nocy – dodał.

Na portalu X wiceminister obrony narodowej stwierdził, że „każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z niedzielnej nocy”.

Zagrożenia, o których informujemy, o których ostatnio mówił premier Donald Tusk są bardzo realne

– ocenił Tomczyk.

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Zagrożenia o których informujemy, o których ostatnio mówił @donaldtusk są bardzo realne. Każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z dzisiejszej nocy. Dla wielu wojna wciąż może wydawać się czymś odległym, niemal… — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 13, 2026

Według niego, dla wielu wojna „wciąż może wydawać się czymś odległym, niemal surrealistycznym”, lecz toczy się ona bardzo blisko granicy z Polską. Jak podkreślił, niedzielne ataki „pokazują to dobitnie”.

Podkreślił, że w ciągu jednej nocy na Ukrainę spadają „setki, a czasem nawet blisko tysiąca środków napadu powietrznego: rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, bomb szybujących i dronów”. Wskazał, że część z nich leci na zachód, a „każdy zniszczony pocisk i każdy zestrzelony dron to zagrożenie, które nie leci dalej”.

Kiedy ludzie śpią, w powietrzu są nasze Siły Powietrzne. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu tak wygląda niemal każda noc. Wojsko Polskie każdego dnia wykonuje ogromny wysiłek. Dowódca Operacyjny trzyma rękę na pulsie i na spuście. W interesie Polski i całej Europy jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała

– podkreślił Tomczyk.

Dodał, że Rosja prowadzi wojnę terroru, a Putin ponosi za nią odpowiedzialność. Zauważył też, że im szybciej wojna się skończy, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszego regionu. Trwałego pokoju jednak – ocenił Tomczyk – nie będzie bez silnej Ukrainy i bez jedności państw, które rozumieją, czym jest dziś rosyjskie zagrożenie.

W czwartek premier Donald Tusk przekazał na konferencji prasowej, że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffa raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Szef rządu podkreślił, że Polska i cała Europa „musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej”.

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