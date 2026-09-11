Państwowa Straż Pożarna przypomina o wyposażeniu mieszkania czy domu w czujki dymu i czadu. Urządzenie alarmuje o zagrożeniu i może uratować zdrowie, a nawet życie domowników.

Mundurowi przypominają także, aby w czasie sezonu grzewczego nie zaślepiać kratek wentylacyjnych. Jak zaznacza brygadier Paweł Grzymała tlenek węgla jest bezwonny i niewidoczny. – Największe zagrożenie zatruciem może nastąpić w nocy podczas snu. Wówczas dźwięk czujki pozwoli na to, aby móc się ewakuować z niebezpiecznego miejsca – dodaje przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu:

Strażacy deklarują także pomoc przy montażu czujek osobom starszym i samotnym.