Nie da się wyremontować wszystkich dróg od razu – mówią samorządowcy. To niewykonalne, choćby ze względów finansowych. Gminy wybierają więc te drogi, które są najbardziej zniszczone. W gminie Dąbie modernizacji doczeka się trasa w Lubiatowie.

– Wiadomo, że ważne jest wsparcie inwestycji pieniędzmi z zewnątrz. Tu się udało i dlatego właśnie Lubiatów będzie miał wyremontowaną drogę – mówi Bogdan Zaraza, wójt gminy Dąbie.

Droga w Dąbiu będzie wykonana w podobnej technologii, jak ta w Lubiatowie. Prace nie potrwają długo, bo efekt powinien być widoczny w połowie listopada.