Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowała katalog 63 produktów, które oferuje swoim zagranicznym partnerom w ramach wspólnych zakupów z unijnego mechanizmu SAFE. PGZ liczy też na kolejne unijne źródła finansowania, w tym przygotowywany Europejski Fundusz Konkurencyjności.

Dyrektor Biura Programów Europejskich PGZ Łukasz Jurczyszyn poinformował na czwartkowym briefingu prasowym podczas MSPO, że katalog przygotowany został z myślą o drugiej fazie SAFE. Chodzi o zamówienia realizowane w charakterze common procurement, czyli przez co najmniej dwa państwa biorące udział w programie.

Przygotowany przez PGZ katalog obejmuje szereg kategorii, od platform lądowych, przez systemy artylerii i obronę przeciwlotniczej, bezzałogowych statków powietrznych, systemy morskie, po osobiste wyposażenie żołnierza oraz broń strzelecką.

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Znalazły się w nim m.in. BWP Borsuk, KTO Rosomak czy wieża ZSSW-30, a także system minowania narzutowego Baobab-K. PGZ proponuje też armatohaubicę Krab czy wyrzutnię rakietową Rak. Segment obrony przeciwlotniczej reprezentują: system antydronowy San oraz przenośny zestaw rakietowy Piorun, a w kategorii bezzałogowców – system Orlik. Wśród systemów morskich w katalogu znalazł się okręt ratowniczy Ratownik.

Europejski Fundusz Konkurencyjności

Jurczyszyn zwrócił też uwagę na kolejne unijne instrumenty finansowe, które powstają równolegle – w tym EDIP (Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego), a także przygotowywaną nową perspektywę budżetową UE na lata 2028-2034, w ramach której ma powstać Europejski Fundusz Konkurencyjności (EFK).

EFK to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego budżetu UE na lata 2028–2034. Budżet samego funduszu szacowany jest na 234,3 mld euro, w ramach szerszej koperty 409 mld euro na konkurencyjność UE. EFK obejmuje też program szczegółowy dotyczący badań naukowych i innowacji w dziedzinie obronności – jeden z czterech głównych segmentów funduszu dotyczy surowców krytycznych, przemysłu obronnego, przestrzeni kosmicznej i sektora bezpieczeństwa cywilnego.

To zapotrzebowanie na katalog (…) wybrzmiało w relacjach z naszymi partnerami europejskimi, z którymi mieliśmy okazję spotykać się tutaj na MSPO, ale też oczywiście w ramach licznych delegacji czy w Warszawie. Nasi partnerzy mogą już konkretnie przychodzić do rozmów o konkretnych produktach

– powiedział Jurczyszyn.

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Do współpracy międzynarodowej odniósł się także szef Departamentu Współpracy Międzynarodowej PGZ płk Rafał Harmoza. Jak mówił, departament stanął przed koniecznością całkowitego zredefiniowania podejścia do współpracy zagranicznej, co wymaga od Grupy nowych kompetencji – budowy konsorcjów, wspólnej realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz podziału produkcji z partnerami. PGZ planuje też zabezpieczyć możliwości serwisowania sprzętu wojskowego m.in. w krajach Zatoki Perskiej oraz w Indiach.

Harmoza dodał, że w PGZ powstał specjalny dział odpowiedzialny za zarządzanie funduszami europejskimi – zarówno na rozwój infrastruktury przemysłowej, jak i prace badawczo-rozwojowe nad nowymi systemami uzbrojenia. Jak zaznaczył, celem PGZ jest dalsza współpraca przemysłowa nie tylko z partnerami z Unii Europejskiej, ale też ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową.

XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który otwarto we wtorek 8 września, potrwa do 11 września. Podczas tegorocznych targów Polska Grupa Zbrojeniowa, partner strategiczny wydarzenia, prezentuje ofertę 28 spółek i ponad 300 sztuk sprzętu w siedmiu domenach.