Lotnisko w Babimoście będzie się rozwijać – deklaruje podczas Kongresu Rynku Lotniczego jest dyrektor Hubert Haegenbarth.

Na kongresie eksperci rozmawiali m.in. o rosnącej roli portów regionalnych. Odpowiadają one już za ponad 60 procent ruchu pasażerskiego w Polsce.

Eksperci podkreślali też istotny atut Babimostu, którym jest możliwość operacji wojskowych.

Hubert Hagenbarth dodał, że port Lotniczy Zielona Góra-Babimost nie ma ograniczeń dotyczących pracy nocą. Podobne regulacje ograniczają rozwój wielu innych lotnisk.

Obszerne fragmenty debat podczas tegorocznego Kongresu Rynku Lotniczego dziś po godz. 18 w Radiu Zachód.