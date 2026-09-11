Już po raz 4 w gminie Lipinki Łużyckie w sobotę wystartuje sportowe wydarzenie pod nazwą Cross Doliną Lubszy. W planach biegi dzieci, bieg główny na dystansie 5 i 10 kilometrów oraz marsz nordic walking. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe medale. Organizatorzy zapraszają do kibicowania.

Start imprezy zaplanowano w rejonie Leśnictwa Suchleb przy ulicy Górnej. Tegoroczny cross został objęty honorowym patronatem przez starostę żarskiego. Jak podkreśla organizatorka Ewa Spyra ze Stowarzyszenia Aktywni Lipinki w tym roku odnotowano rekordową liczbę osób, które zadeklarowały udział:

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 12.30.