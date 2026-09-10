Pokazy tańca ulicznego połączone z nauką beatboxu i freestylu – na zielonogórskiej starówce odbywa się Winobraniowe Breakowisko.

To coroczna zabawa, podczas której przez cały tydzień młodzież doskonali swoje umiejętności pod okiem Rademeneza.

– Warto uczyć się od doświadczonych kolegów – przyznają uczestnicy wydarzenia:

– Z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe – przyznaje Radosław „Rademenez” Blonkowski:

W piątek o godzinie 18.00 rozpocznie się tzw. Walka Wieczoru, podczas której swoje umiejętności zaprezentuje 16 tancerzy, a o wynikach będzie decydowała publiczność.