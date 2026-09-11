Jutro do Iłowej zawita Opolski Teatr Lalki i Aktora. W sali koncertowej Biblioteki Kultury odbędzie się spektakl pod tytułem „Każdego dnia jest mi żal”. Na wydarzenie obowiązują darmowe wejściówki. Można je odebrać w sekretariacie placówki.

Monodram to opowieść z czasów wojny. Oparty jest na prawdziwej historii Miep Gies, kobiety, która ukrywała przed gestapo rodzinę żydowską. Jak podkreśla dyrektorka biblioteki kultury Anna Olechnowicz-Lachowska spektakl prowokuje do refleksji. – Są jeszcze wolne miejsca. Po spotkaniu zaplanowane są rozmowy z twórcami – dodaje organizatorka :

Początek przedstawienia godzina 18.00.