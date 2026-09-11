Ochotnicza Straż Pożarna w Chociczu przed trudnym zadaniem. Naczelnik i druhowie muszą przygotować i przeprowadzić procedurę zakupu średniego, specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla kogoś, kto z tą tematyką nie miał do czynienia to zadanie wyjątkowo trudne.

– Zaoferowaliśmy naszą pomoc merytoryczną i administracyjną. Wesprzemy także działania OSP Chocicz finansowo – zapewnia Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Istotny udział w realizacji przedsięwzięcia ma również gmina Lubsko, która przeznacza na zakup samochodu 600 tys. zł. Środki te zostały już zabezpieczone w tegorocznym budżecie. Jeśli uda się przetarg sprawnie przeprowadzić to nowe auto strażackie powinno garażować w Chociczu przed końcem roku.