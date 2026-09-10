Premier Donald Tusk przekazał w czwartek (10 września), że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffa raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance – podkreślił.

Tusk wziął w czwartek (10 września) udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Po spotkaniu premier, mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa Polski poinformował, że w ostatnich godzinach „otrzymał dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA (Johna Ratcliffa – PAP) dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach”.

Premier: należy spodziewać się różnych scenariuszy

Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej

– podkreślił.

Szef rządu przekazał też, że w czwartek w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb „udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych”. Dodał, że Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii.

Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce

– przyznał Tusk.

Jak zaznaczył, w czwartek „w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź, skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, (…) także na sabotaż wewnętrzny”.

To nie jest tak, że Polska potrzebuje pomocy Unii Europejskiej w tej kwestii, tylko my wykonujemy najtrudniejsze zadanie w tej chwili dla całej Europy – nie tylko dla siebie. Przepraszam, że tak powiem nieładnie – nikt tu łaski nikomu nie robi, tylko wszyscy musimy o to wspólnie zadbać. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa całej Unii

– podkreślił Tusk.

25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w stolicy Rosji, gdzie odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

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We wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że odbył „bardzo ważną rozmowę” z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów.

W czwartek MSZ Mołdawii oskarżyło Rosję o celowy atak na ukraińską część przejścia granicznego Tudora–Starokozacze oraz próbę usprawiedliwienia ataku fałszywymi twierdzeniami o rzekomym transporcie broni z Mołdawii do Ukrainy.

Do ataku doszło w nocy z 8 na 9 września. Rosja zaatakowała ukraińską część przejścia granicznego, a dwa kolejne drony spadły w jego pobliżu. Uszkodzona została infrastruktura punktu kontrolnego, a jego funkcjonowanie zostało czasowo wstrzymane. Według władz Mołdawii w wyniku ataku zginęło dwóch obywateli Ukrainy, a kilka osób zostało rannych, w tym obywatel Mołdawii. W środę Kiszyniów potępił rosyjski atak i wyraził solidarność z Kijowem.