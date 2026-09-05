Jutro w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Iłowej odbędzie się jeden z dwóch zaplanowanych wrześniowych koncertów. Będzie to już 28 edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wstęp jest wolny.

Na kościelnych organach zagra kierownik artystyczny festiwalu. Jak zaznacza współorganizatorka imprezy Anna Olechnowicz-Lachowska, zapowiada się muzyczna podróż w czasie.

– Nie zabraknie klasyki, ale będą też zaskakujące kompozycje – dodaje dyrektorka Biblioteki Kultury:

Początek koncertu godzina 17.00.