W Iłowej w budynku zwanym „Dobre Miejsce” rozpoczął działalność klub dziecięcy „Mali Odkrywcy”. Projekt kierowany jest do dzieci od 1 roku do lat 3, w tym maluchów z niepełnosprawnościami. Gmina otrzymała na utworzenie żłobka dofinansowanie.

Obecnie do placówki uczęszcza 8 dzieci. Burmistrz Paweł Lichtański zaznacza, że dofinansowanie objęło także wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń. – Każda z sal wygląda kolorowo i jest funkcjonalna, tak aby dzieci czuły się tam jak w domu – dodaje włodarz gminy:

Zarządzająca klubem dziecięcym Iwona Kobiera zaznacza, że placówka działa od poniedziałku do piątku. – W tej chwili opiekę nad dziećmi sprawują dwie wychowawczynie, ale z chwilą, gdy maluszków będzie więcej pracę zaczną dwie kolejne – podkreśla kierowniczka:

Docelowo u „Małych Odkrywców” opiekę znajdzie 21 dzieci.