Gmina Iłowa zakończyła pierwszy etap modernizacji stadionu przy ulicy Piaskowej. Inwestycja wykonywana była przy wykorzystaniu dofinansowania w wysokości 50 procent wartości zadania. Koszt całego etapu to około 15 milionów złotych.

To 1 z 4 planowanych do wykonania etapów. Jak podkreśla burmistrz Paweł Lichtański powstała nowa infrastruktura stadionu. – Najszybciej z obiektu skorzystają uczniowie pobliskiej szkoły oraz sekcja lekkoatletyczna klubu Piast Iłowa. Piłkarze klubu muszą jeszcze chwilę poczekać – dodaje włodarz gminy:

– Kolejny etap obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią – zaznacza burmistrz:

Budowa boiska rozpocznie się w przyszłym roku.