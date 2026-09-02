Od kilku dni w Iłowej funkcjonuje klubik dziecięcy „Mali Odkrywcy”. Placówka opiekuńczo-wychowawcza mieści się w budynku przy ulicy Kolejowej znanym jako „Dobre Miejsce”. Projekt kierowany jest do dzieci w wieku od roku do lat 3. Na remont pomieszczeń i ich adaptację na potrzeby żłobka gmina otrzymała dofinansowanie.

Docelowo u „Małych Odkrywców” opiekę znajdzie 21 dzieci. W tej chwili jest ich ośmioro, a o ich dobrostan dbają dwie opiekunki. Jak zaznacza Iwona Kobiera kierująca klubikiem z chwilą, gdy maluszków będzie więcej pracę zaczną dwie kolejne. – Sale są pięknie i kompletnie wyposażone, a dzieci zaopiekowane – dodaje kierowniczka: