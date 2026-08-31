Centrum Usług Społecznych w Iłowej prowadzi staże dla osób niemających stałego zatrudnienia. W ramach projektu mieszkańcy gminy mogą zdobyć doświadczenie, aby rozpocząć pracę na lokalnym rynku.

Z możliwości aktywizacji zawodowej korzysta kilka osób. Dyrektor centrum Elżbieta Kinal zaznacza, że celem projektu jest mobilizowanie do podejmowania pracy tych, którzy nie osiągają dochodów. To również korzyści dla osób starszych i samotnych, bo mogą otrzymać pomoc przy naprawach w domu:

Dodatkowo iłowskie Centrum Usług Społecznych prowadzi staż dla opiekunek osób starszych i personelu sprzątającego.