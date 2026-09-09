Koleżanki i Koledzy, Reportażystki i Reportażyści

W imieniu red. naczelnego Radia Zachód S.A Michała Iwanowskiego i członków Jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz, Jana Smyka i moim własnym gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym:

DOROTA JAŚKIEWICZ-ŁEBEK Studio Reportażu Polskiego Radia

za reportaż pt. „Ta Panna Krysia i tamten czas” MIEJSCE I 10.000 PLN

ŻANETA WALENTYN, MICHAŁ SŁOBODZIAN Polskie Radio Pomorza i Kujaw

za reportaż pt. „Tu się nie płacze” MIEJSCE II 6.500 PLN

ANNA DUDZIŃSKA, MICHAŁ MATUS Program III Polskiego Radia

za reportaż pt. „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz” MIEJSCE II 6.500 PLN

HANNA I ADAM BOGORYJA-ZAKRZEWSCY Studio Reportażu Polskiego Radia

za reportaż pt. „W ukryciu” MIEJCSE III 4.500 PLN

AGNIESZKA DOBOSIEWICZ Polskie Radio Zachód

za reportaż pt. „Maratończyk” Nagroda specjalna 2.500 PLN

JAKUB TARKA Studio Reportażu Polskiego Radia

za reportaż pt. „Księżyc lubi Polaków” Nagroda specjalna 2.500 PLN

JOANNA SIKORA Polskie Radio Białystok

za reportaż pt. „Dziedzictwo” Wyróżnienie 1500 PLN

MAŁGORZATA LACHENDRO Studio Reportażu Polskiego Radia

za reportaż pt. „Pieśni Emilii” Wyróżnienie 1500 PLN

ANNA KLUZ-ŁOŚ Polskie Radio Kraków

za reportaż pt. „Słuchaj tylko swojego sumienia” Wyróżnienie 1500 PLN

MICHAŁ ZARĘBA Polskie Radio Pomorza i Kujaw

za reportaż pt. „To nie moja ręka” Wyróżnienie 1500 PLN

ADRIANA ANDRZEJEWSKA-KURAS Polskie Radio Pomorza i Kujaw

za reportaż pt. „Tyle i aż tyle „ Wyróżnienie 1500 PLN

Pula nagród 40.000PLN .

Pokłosie konkursu będzie dostępne na niniejszej stronie konkursowej po zakończeniu projektu. Będziemy sukcesywnie prezentować wyróżnionych i nagrodzonych, dołożymy nowe odcinki do „Subiektywnej historii polskiego reportażu radiowego” i przedstawimy audycje z przebiegu finału i relacje telewizyjne. Do zobaczenia za rok w zielonej Górze 🙂

Cezary Galek

sekretarz Jury