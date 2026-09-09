Koleżanki i Koledzy, Reportażystki i Reportażyści
W imieniu red. naczelnego Radia Zachód S.A Michała Iwanowskiego i członków Jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz, Jana Smyka i moim własnym gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym:
DOROTA JAŚKIEWICZ-ŁEBEK Studio Reportażu Polskiego Radia
za reportaż pt. „Ta Panna Krysia i tamten czas” MIEJSCE I 10.000 PLN
ŻANETA WALENTYN, MICHAŁ SŁOBODZIAN Polskie Radio Pomorza i Kujaw
za reportaż pt. „Tu się nie płacze” MIEJSCE II 6.500 PLN
ANNA DUDZIŃSKA, MICHAŁ MATUS Program III Polskiego Radia
za reportaż pt. „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz” MIEJSCE II 6.500 PLN
HANNA I ADAM BOGORYJA-ZAKRZEWSCY Studio Reportażu Polskiego Radia
za reportaż pt. „W ukryciu” MIEJCSE III 4.500 PLN
AGNIESZKA DOBOSIEWICZ Polskie Radio Zachód
za reportaż pt. „Maratończyk” Nagroda specjalna 2.500 PLN
JAKUB TARKA Studio Reportażu Polskiego Radia
za reportaż pt. „Księżyc lubi Polaków” Nagroda specjalna 2.500 PLN
JOANNA SIKORA Polskie Radio Białystok
za reportaż pt. „Dziedzictwo” Wyróżnienie 1500 PLN
MAŁGORZATA LACHENDRO Studio Reportażu Polskiego Radia
za reportaż pt. „Pieśni Emilii” Wyróżnienie 1500 PLN
ANNA KLUZ-ŁOŚ Polskie Radio Kraków
za reportaż pt. „Słuchaj tylko swojego sumienia” Wyróżnienie 1500 PLN
MICHAŁ ZARĘBA Polskie Radio Pomorza i Kujaw
za reportaż pt. „To nie moja ręka” Wyróżnienie 1500 PLN
ADRIANA ANDRZEJEWSKA-KURAS Polskie Radio Pomorza i Kujaw
za reportaż pt. „Tyle i aż tyle „ Wyróżnienie 1500 PLN
Pula nagród 40.000PLN .
Pokłosie konkursu będzie dostępne na niniejszej stronie konkursowej po zakończeniu projektu. Będziemy sukcesywnie prezentować wyróżnionych i nagrodzonych, dołożymy nowe odcinki do „Subiektywnej historii polskiego reportażu radiowego” i przedstawimy audycje z przebiegu finału i relacje telewizyjne. Do zobaczenia za rok w zielonej Górze 🙂
Cezary Galek
sekretarz JuryPliki:
CZŁOWIEK 2026 PROTOKÓŁ JURY