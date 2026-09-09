W katedrze w Oslo rozpoczęła się w środę ( września) ceremonia pogrzebowa króla Haralda V. Wśród około tysiąca gości znaleźli się monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 13 minutą ciszy w całej Norwegii. Jej początek i koniec wyznaczyły trzy uderzenia dzwonów we wszystkich kościołach w kraju.

Godzinę wcześniej trumna z ciałem Haralda V opuściła Pałac Królewski. Kondukt przeszedł reprezentacyjną aleją Karl Johans gate do katedry. Na trasie ustawiony był szpaler około 1,9 tys. żołnierzy. W tym samym czasie oddano żałobną salwę złożoną z 21 wystrzałów.

Za lawetą z trumną szli członkowie norweskiej rodziny królewskiej oraz zagraniczni monarchowie, głowy państw i premierzy. W kondukcie uczestniczyli m.in. król Hiszpanii Filip VI, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, król Danii Fryderyk X z królową Marią, księżniczka Beatrix z Niderlandów, prezydenci: Polski – Karol Nawrocki, Ukrainy – Wołodymyr Zełenski, Finlandii – Alexander Stubb, Niemiec – Frank-Walter Steinmeier i Czech – Petr Pavel oraz premierka Danii Mette Frederiksen.

W imieniu USA w ceremonii bierze udział Allison M. Hooker, wiceszefowa Departamentu Stanu ds. politycznych. Dziennik „Aftenposten” określił rangę amerykańskiej reprezentacji jako „uderzająco niską”.

Po nabożeństwie trumna zostanie przewieziona do twierdzy Akershus, gdzie odbędzie się prywatna część uroczystości i pochówek w królewskim mauzoleum.

O godz. 16.45 syn zmarłego monarchy, król Haakon VIII wraz z rodziną królewską pozdrowi zgromadzonych z balkonu Pałacu Królewskiego.

Harald V zmarł 28 sierpnia w Rikshospitalet w Oslo w wieku 89 lat.