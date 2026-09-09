Trwa ogólnopolska akcja policji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze przypominają uczestnikom ruchu drogowego o szczególnej ostrożności w rejonach placówek oświatowych. Mundurowi kontrolują także przestrzeganie limitów przędności w tych lokalizacjach.

W godzinach porannych ruch przy szkołach jest zwiększony, dlatego należy zwrócić uwagę na pieszych. Podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zaznacza, aby odwożąc dziecko parkować tylko w miejscach wyznaczonych. – Pamiętajmy, aby w żadnym razie nie zatrzymywać auta na przejściach dla pieszych – dodaje funkcjonariusz:

Policja przypomina także pieszym i rowerzystom o noszeniu odblasków zwiększających widoczność.