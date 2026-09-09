Śledztwo w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze ukrycia się w Stanach Zjednoczonych wszczęto w warszawskiej prokuraturze okręgowej; do postępowania dołączono materiały z przesłuchań Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza w PK. Planowane są kolejne czynności, w tym przesłuchania świadków.

Poinformował o tym w środowym (9 września) komunikacie prok. Piotr Antoni Skiba – rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która na początku września wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania w 2026 r. postępowania karnego w sprawie przeciwko Ziobrze, poprzez umożliwienie mu ukrycia się na terytorium USA.

O śledztwie w sprawie „ucieczki Zbigniewa Ziobry” do USA napisał we wtorek na X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Ziobro – b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS i podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości – od maja br. przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Gdy okazało się, że Ziobro jest w USA pojawiły się informacje, że miał on zostać zatrudniony jako korespondent w Telewizji Republika. Kilka tygodni później rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że Ziobro opuścił Europę 9 maja br. i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, a posłużyć miał się wizą „członka zagranicznych mediów”.

Prokuratura Krajowa podjęła czynności w ramach wątku śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości związanym z utrudnianiem postępowania w celu „umożliwienia Ziobrze uniknięcia odpowiedzialności karnej” – w tym przez „pomoc w ucieczce”. W ramach tego wątku w maju br. przesłuchany został w charakterze świadka redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, a w czerwcu polityk PiS Jacek Kurski.

W środowym komunikacie prok. Skiba podał, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył w Prokuraturze Krajowej adw. Roman Giertych (poseł KO).

Śledztwo zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową 1 września tego roku. Prowadzone jest – poinformował prok. Skiba – pod kątem utrudniania śledztwa poprzez umożliwienie Ziobrze „ukrycia się” na terytorium USA w celu min. uniknięcia wykonania postanowienia o jego tymczasowym aresztowaniu.

Utrudnianie śledztwa miałoby też polegać na dokonaniu czynności niezbędnych do uzyskania zgody władz USA na pobyt Ziobry w tym kraju i „wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę, będących podstawą do udzielenia” mu tzw. wizy dziennikarskiej, jak i wsparcia logistycznego, finansowego i organizacyjne w ukryciu się”.

Chodzi o czyn z art. Kodeksu karnego mówiących o utrudnianiu postępowania karnego, a jednocześnie poświadczeniu nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej podał ponadto, że w toku postępowania sprawdzającego Giertych był trzykrotnie wezwany do złożenia zeznań, jednak się nie stawił. Prok. Skiba poinformował też, że w ramach postępowania sprawdzającego dołączono materiały z postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, w tym protokoły przesłuchania w charakterze świadka Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.

Na dalszym etapie postępowania planowane są kolejne czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków

– podał prok. Skiba.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, informując w maju o przesłuchaniu Tomasza Sakiewicza, powiedział, że złożył on zeznania, natomiast na większość pytań nie odpowiedział, między innymi „zasłaniając się tajemnicą dziennikarską”.

Po przesłuchaniu w czerwcu Jacka Kurskiego, prok. Nowak podał, że złożył zeznania i odpowiadał na pytana w tym sensie, że nie uchylał się od tych odpowiedzi w sposób bezpodstawny. Rzecznik PK mówił, że prokuratura chciała m.in. zweryfikować pojawiające się wtedy doniesienia medialne, wedle których Kurski miał „gościć” Ziobrę w swoim domu w USA. Kurski z kolei powiedział później w TVN24, że Ziobro „nigdy nie mieszkał ani nie mieszka” w należącym do niego i jego żony domku pod Waszyngtonem.

Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie jeszcze za rządów ówczesnego premiera Viktora Orbana uzyskał ochronę międzynarodową. Jak informowano na początku lipca br., Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy oraz unieważniły jego dokumenty podróży. Cofnięto i unieważniono dokumenty też żonie b. szefa MS Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (b. wiceszefowi MS, też podejrzanemu w tym śledztwie).

Wcześniej jednak – bo 10 maja, po przegranych przez Orbana wyborach – Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zgodę na areszt wobec b. ministra sąd rejonowy wyraził w lutym tego roku. Decyzja ta uprawomocniła się w lipcu. Za Ziobrą wydano również list gończy.

Sprawa dotycząca b. ministra jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pod koniec lipca tego roku drogą dyplomatyczną skierowany został wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie b. szefa MS ze Stanów Zjednoczonych. Obejmuje on 19 z 26 czynów, które zostały opisane w postanowieniu o przedstawieniu mu zarzutów. Jest to związane z decyzją warszawskiego sądu okręgowego o uprawomocnieniu decyzji o areszcie wobec Ziobry. Wtedy do sąd uznał, że prawdopodobieństwo popełnienia siedmiu czynów jest niższe niż pozostałych.