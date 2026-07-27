Skierowano wniosek o ekstradycję b. szefa MS Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych – dowiedziała się nieoficjalnie PAP, w źródłach zbliżonych do śledztwa. Polityk jest podejrzany w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości; przebywa w USA od maja tego roku.
Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W lutym sąd rejonowy wyraził zgodę na jego areszt, następnie za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA); warszawski sąd okręgowy w Warszawie odmówił jednak jego wydania w lipcu tego roku.
Ziobro jeszcze przed decyzją sądu o areszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbana (b. już premiera Węgier). 10 maja br. – już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Już wtedy obecny szef MS prokurator generalny Waldemar Żurek, zapowiadał wniosek o ekstradycję.
W początkach lipca informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (b. wiceszefowi MS, też podejrzanemu w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.
Czytaj także:
Premier o sprawie ENA dla Z. Ziobry
Minister sprawiedliwości ma skrępowane ręce. W ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie nakazu. Przebywający w...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Sąd odmówił wydania ENA wobec b. szefa MS Zbigniewa Ziobry [AKTUALIZACJA]
Szef MS: rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o ENA wobec Ziobry Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec b....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Sąd okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec b. szefa MS Zbigniewa Ziobry
Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – poinformowała w środę wieczorem (1 lipca) rzeczniczka sądu ds. karnych...Czytaj więcejDetails