Będą zmiany w rozkładach jazdy gorzowskiego MZK. Chodzi tu głównie o obsługę szkół.

– Mamy trzy newralgiczne punkty, które intensywnie obserwujemy – mówi prezes MZK Roman Maksymiak:

Uwagi dotyczące rozkładu jazdy można zgłaszać w Sekcji Planowania Przewozów pod numerami telefonu :

95 7287 811 lub 95 7287 812 . Można je też wysłać e-mail na adres: mzk@mzk-gorzow.com.pl.