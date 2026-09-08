Będą zmiany w rozkładach jazdy gorzowskiego MZK. Chodzi tu głównie o obsługę szkół.
– Mamy trzy newralgiczne punkty, które intensywnie obserwujemy – mówi prezes MZK Roman Maksymiak:
Uwagi dotyczące rozkładu jazdy można zgłaszać w Sekcji Planowania Przewozów pod numerami telefonu :
95 7287 811 lub 95 7287 812 . Można je też wysłać e-mail na adres: mzk@mzk-gorzow.com.pl.
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