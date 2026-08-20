Nowoczesne technologie medyczne dotarły do Zielonej Góry. W przychodni przy ul. Grafitowej została otwarta pracownia rezonansu magnetycznego, wyposażona w innowacyjny tomograf. Nowy aparat zwiększy komfort badania pacjentów oraz poprawi rozdzielczość wykonywanych pomiarów.

Jak mówi prof. dr hab. n. med. Magdalena Woźniak, lekarz radiolog, taka aparatura pomoże m.in. w szybszym wykrywaniu schorzeń:

Zdaniem Marka Cebuli, wojewody lubuskiego, taki tomograf to duża wartość dla naszego regionu:

Warto dodać, że tomografów tego typu jest w Europie kilkanaście.