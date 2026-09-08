W lubuskich lasach pojawiły się grzyby. To oczywiście efekt odpowiedniej pogody. – Przyszedł najlepszy czas na grzybobranie – mówi Wiesław Daszkiewicz, nadleśniczy ze Sławy.
Cały czas obowiązuje zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi.
W lubuskich lasach pojawiły się grzyby. To oczywiście efekt odpowiedniej pogody. – Przyszedł najlepszy czas na grzybobranie – mówi Wiesław Daszkiewicz, nadleśniczy ze Sławy.
Cały czas obowiązuje zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi.
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