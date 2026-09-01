Serwis Moje IKP zmienia sposób, w jaki korzystamy z informacji o swoim zdrowiu. Z aplikacji korzysta już blisko 5 milionów użytkowników.

Recepty, skierowania, umówione wizyty czy informacje o leczeniu. Coraz więcej spraw związanych ze zdrowiem możemy sprawdzić w swoim smartfonie. Aplikacja Moje IKP ułatwia pacjentom dostęp do najważniejszych informacji i usług, bez szukania papierowych dokumentów i konieczności każdorazowego logowania się na komputerze. Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego NFZ:

Moje IKP pozwala użytkownikom korzystać m.in. z informacji dotyczących e-recept, e-skierowań oraz danych związanych z leczeniem i zdarzeniami medycznymi.

Aplikację Moje IKP znajdziemy w sklepie z aplikacjami w naszym smartfonie.