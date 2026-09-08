W Gorzowie ruszył dziś Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Wyobraź sobie…” Przed mieszkańcami tydzień wypełniony słowem i dźwiękami miasta.
Wydarzenie rozpoczynają dwa dni warsztatów. W czwartek gorzowianie będą mogli wziąć udział w pierwszym słuchowisku na żywo „Tak. Nie”, które odbędzie się przy fontannie Motylia w parku Górczyńskim. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu:
– To jedyny taki festiwal w kraju – mówi Wojciech Ramus, pomysłodawca wydarzenia
Gala festiwalowa odbędzie się w niedzielę w Filharmonii Gorzowskiej. Na pierwsze słuchowisko tego dnia zapraszamy już o godzinie 9 – mówi dyrektor filharmonii Joanna Pisarewicz:
Szczegółowy program festiwalu znajdziemy m.in na stronie internetowej wydarzenia. Wstęp na wszystkie wydarzenia, w ramach festiwalu, jest bezpłatny.
Więcej informacji znajdziecie na stronie >>festiwalwyobrazni.pl<<.
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