W Gorzowie ruszył dziś Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Wyobraź sobie…” Przed mieszkańcami tydzień wypełniony słowem i dźwiękami miasta.

Wydarzenie rozpoczynają dwa dni warsztatów. W czwartek gorzowianie będą mogli wziąć udział w pierwszym słuchowisku na żywo „Tak. Nie”, które odbędzie się przy fontannie Motylia w parku Górczyńskim. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu:

– To jedyny taki festiwal w kraju – mówi Wojciech Ramus, pomysłodawca wydarzenia

Gala festiwalowa odbędzie się w niedzielę w Filharmonii Gorzowskiej. Na pierwsze słuchowisko tego dnia zapraszamy już o godzinie 9 – mówi dyrektor filharmonii Joanna Pisarewicz:

Szczegółowy program festiwalu znajdziemy m.in na stronie internetowej wydarzenia. Wstęp na wszystkie wydarzenia, w ramach festiwalu, jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>festiwalwyobrazni.pl<<.