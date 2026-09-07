Gorzów pod specjalnym nadzorem. Wkrótce przetarg na nowe kamery miejskiego monitoringu.

W ośmiu punktach miasta już wkrótce pojawią się nowe kamery, co ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Lokalizacje zostały wskazane przez samych gorzowian – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Montaż nowych kamer to część projektu związanego także z rozbudową dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie urzędnicy przygotowują się do ogłoszenia postepowania przetargowego na dostarczenie kamer. O tym gdzie się pojawią mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Postępowanie przetargowe ma zostać ogłoszone w drugiej połowie września.