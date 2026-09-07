Gorzowianie zwracają uwagę na problem osób bezdomnych. W centrum spożywają alkohol i zażywają nieznane substancje.

Do naszego radia zgłosili się mieszkańcy, którzy informują o tym, że w centrum miasta znów masowo zaczęły się pojawiać osoby bezdomne. Przebywają przede wszystkim na Kwadracie i w okolicach Starego rynku, gdzie spożywają alkohol w miejscach publicznych.

Policja apeluje, by w przypadku zauważenia niebezpiecznych zachowań ze strony osób bezdomnych natychmiast ich o tym informować – mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji.

Przypomnijmy: w połowie sierpnia podobne zgłoszenie o osobach bezdomnych wpłynęło także ze strony mieszkańców Górczyna. Szacuje się, że w mieście przebywa ok. 40 osób w kryzysie bezdomności.