Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie zagłębia wiedzę w swoich szkolnych prawach. Odbyło się spotkanie z Marcinem Kruszewskim znanym w internecie jako „Prawo Marcina”. Na wydarzeniu gość rozmawiał z uczniami m. in. o zakazie telefonów. Znalazło się również miejsce na wspólną dyskusję.

Na prelekcję było wielu chętnych, a miejsca ograniczone. Jak mówi dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, Beata Leśniak, zainteresowanie uczniów wynika z dwóch powodów:

Jak wyjaśnia Marcin Kruszewski, prawnik i tiktoker, edukowanie uczniów na temat ich praw jest ważne:

Uczniowie podkreślają, że takie spotkania są potrzebne:

Dodajmy, że od 1 września w szkołach podstawowych obowiązuje zakaz telefonów. Szkoły ponadpodstawowe również mogą wprowadzić taki zakaz zapisując go w statucie.