Na nieopłacalność produkcji rolnej, spowodowaną wysokimi cenami paliwa, wskazywał po spotkaniu z rolnikami w gminie Grabica (Łódzkie) Przemysław Czarnek (PiS). Zaapelował o podniesienie wysokości zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze do 2 zł/litr i przyspieszenie wypłat za sierpień.

Czarnek, który m.in. z b. ministrem rolnictwa Robertem Telusem odwiedził w sobotę (8 sierpnia) gospodarstwo Radosława Łaskiego w gm. Grabica, przypomniał, że w 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził zwrot akcyzy na paliwo rolnicze w wysokości 2 zł. Jak mówił, obecnie jest on utrzymywany na poziomie 1,48 zł.

Polityk PiS domagał się podniesienia kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, a także przyspieszenia wypłat dotyczących oleju napędowego kupionego w sierpniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski składane przez rolników w turze sierpniowej mogą uwzględniać paliwo kupione do końca lipca. Wydatki poniesione w sierpniu mogą zostać wykazane dopiero we wnioskach, które będą przyjmowane w lutym przyszłego roku.

Żądamy objęcia rolników pomocą w tej bardzo trudnej sytuacji, bo jak mówią oni sami, jeszcze nie było tak, żeby już praktycznie nic nie opłacało w rolnictwie. Żądamy od Ministerstwa Rolnictwa (…) przeznaczenia środków finansowych natychmiast, także za sierpień, na zwrot akcyzy w wysokości 2 zł za litr, co przy ograniczeniach maksymalnych da rolnikom do hektara (dodatkowe – PAP) 60 zł więcej

– powiedział Czarnek.

Jako przykład podał 35-hektarowe gospodarstwo Radosława Łaskiego, który spala średnio do 10 tys. litrów ropy rocznie, a w sezonie żniwnym – 2,5 tys. Jak wyliczał Czarnek, samo zwiększenie ceny paliwa w ciągu zaledwie kilku tygodni o 2-2,5 zł na litrze ropy daje większe koszty; to – jak zauważył – dodatkowe 5-6 tys. zł wydane tylko w sezonie żniwnym przy braku opłacalności produkcji.

Zdaniem Czarnka ubieganiu się o zwrot akcyzy towarzyszy zbytnio rozbudowana biurokracja, tymczasem „rolnik nie jest od tego, żeby pisać cały czas wnioski, ale by produkować żywność dla Polaków”.

Pod koniec lipca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział zwiększenie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Szef resortu rolnictwa nie podał wówczas szczegółów.

W 2026 r. rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1,48 zł za litr. Limit wynosi 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 40 litrów na 1 DJP (jedno duże zwierzę lub stado zwierząt o łącznej masie 500 kg).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie informuje, że rolnicy, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego, powinni złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. W tym roku wyznaczono dwa takie terminy, pierwszy był w pierwszym kwartale roku, drugi zaplanowano w sierpniu.

W terminie od 3 do 31 sierpnia 2026 r. będą przyjmowane wnioski z dołączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.