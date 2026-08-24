Gmina Żary podpisała umowę na realizację prac zabezpieczających ruiny zabytkowego pałacu we Włostowie. Łączny koszt zadania to nieco ponad pół miliona złotych. Samorząd trzymał na ten cel dofinansowanie.

Siedemnastowieczny obiekt zaczął niszczeć w latach 70. poprzedniego stulecia. Wójt gminy Leszek Mrożek podkreśla, że pałac jest stale zabezpieczany, ale nigdy nie powróci do dawnej świetności.

– To nie będą ostatnie prace przy tym obiekcie – zaznacza włodarz gminy:

Zadanie ma potrwać do 18 września.